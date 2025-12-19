أعرب مدرب المنتخب المغربي طارق السكتيوي، عن اعتزازه بإنجاز التتويج بقلب كأس العرب، للمرة الثانية عقب الفوز في المباراة النهائية على الأردن بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة النهائية التي جمعتهما على استاد لوسيل، وقال: «اللاعبون قدموا أقصى ما عندهم وتمكنوا من تحقيق التطلعات بحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخ المغرب بعد 2012».



وأوضح السكتيوي، أن اللاعبين تعاهدوا قبل انطلاق البطولة بتقديم كل ما لديهم، وبالفعل كان التفاني حاضراً عطفاً على الإخلاص والروح الجماعية والاحترافية العالية التي مكنتهم من تحقيق هذا الإنجاز الرائع.



وأضاف يقول:«في الشوط الثاني، وعلى الرغم من نجاح المنتخب الأردني في العودة بالنتيجة والتقدم بالهدف الثاني، إلا أن لاعبي المنتخب المغربي كانت لهم ردة فعل رائعة، ليقدموا أداءً بطولياً مكنهم من تسجيل الهدف الثالث، والمحافظة على نتيجة التقدم حتى صافرة النهاية».



وأشار السكتيوي إلى أن الحضور الجماهيري القياسي في النهائي كان له دور مهم في تحفيز اللاعبين ودفعهم للعودة في النتيجة، ومن ثم التتويج باللقب.



وأشاد المدرب المغربي بمستوى التنظيم في بطولة كأس العرب، مؤكدا أن النسخة الحالية كانت استثنائية في كل شي سواء بالحضور الجماهيري أو المستوى الفني، وهو ما عكسته المباراة النهائية التي كانت رائعة وشهدت ندية كبيرة بين المنتخبين.



وأكمل «المنتخب قدم مردوداً عالياً، وبذل أقصى ما لديه بعدما أظهر لاعبوه روحاً قتالية عالية في النهائي».



وختم تصريحه:«هذا الإنجاز يؤكد أن كرة القدم المغربية تسير في الطريق الصحيح بفضل الدعم الذي تجده من قبل المسؤولين، والرغبة والطموح لجميع أفراد المنظومة».