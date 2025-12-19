أشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتنظيم دولة قطر لبطولة كأس العرب، والذي تم وفق أعلى معايير الجودة العالمية، مؤكداً أن التنظيم المتميز، والبنية التحتية الحديثة، والالتزام بأعلى المعايير الفنية والتنظيمية، أسهمت في إخراج البطولة بصورة مشرّفة تعزز مكانة دولة قطر كوجهة مثالية لتنظيم أهم الأحداث الرياضية الدولية.



وأكد الشيخ سلمان والذي يشغل أيضاً منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في تصريح صحفي له مساء أمس، أن نجاح البطولة يعكس الشراكة والتعاون بين الاتحاد الدولي والاتحادات القارية والوطنية، لافتاً إلى أهمية البطولات الإقليمية في تعزيز التنافس الرياضي، وصقل المواهب، وترسيخ قيم الروح الرياضية والاحترام المتبادل بين المنتخبات.



وهنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة المنتخب المغربي المتوج باللقب بعد فوزه في النهائي على نظيره الأردني 3 ـ 2.. مؤكداً أن الإنجاز الباهر للمنتخب المغربي يتوج المستويات الفنية الكبيرة للمنتخب على امتداد مباريات البطولة، كما أنه يعكس المكانة المرموقة التي تحتلها كرة القدم المغربية على الساحة الدولية، بفضل العمل المنهجي والاستثمار المستمر في تطوير المنتخبات الوطنية.



كما هنأ رئيس الاتحاد الآسيوي المنتخب الأردني الحاصل على المركز الثاني في البطولة، معتبراً أن الأداء القوي والمستقر الذي قدمه المنتخب طوال المنافسات يجسد التطور الملحوظ لكرة القدم الأردنية، ويعكس طموحاتها المتزايدة على الساحة الإقليمية والدولية.