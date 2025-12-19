سجلت أسعار الذهب اليوم انخفاضًا بدعم من قوة الدولار وبعد بيانات أظهرت ارتفاعًا أقل من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4319.07 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 4346.70 دولارًا.

وهبطت الفضة كذلك في المعاملات الفورية 1% إلى 64.79 دولارًا للأوقية، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 66.88 دولارًا يوم الأربعاء.

وقفزت الفضة بنسبة 125% منذ بداية العام وحتى الآن متفوقة على الذهب الذي سجل ارتفاعًا سنويًا 65%.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع، مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.