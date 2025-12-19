أكد مدرب فريق نابولي أنطونيو كونتي أن الفوز في مثل هذه المباريات يمنح الفريق ثقة كبيرة، مشيراً إلى أن الانتصارات السابقة أمام روما وأتلانتا ويوفنتوس أسهمت في تعزيز شخصية الفريق داخل الملعب.



وأوضح كونتي في المؤتمر الصحفي أن الفريق يضم عدداً من اللاعبين الشباب المميزين الذين يقدمون أقصى ما لديهم من طاقة، مبيناً أن ضغط المباريات المتتالية، بمعدل مباراة كل 3 أيام، يشكّل عبئاً ذهنياً وبدنياً كبيراً على اللاعبين، وقد دفع الفريق ثمن ذلك في بعض المواجهات، سواء في دوري أبطال أوروبا أو في الدوري أمام أودينيزي.



وأضاف أن حصول الفريق على راحة لمدة 4 أيام قبل المباراة الحالية كان عاملاً مساعداً، مؤكداً أن اللعب المتواصل يستنزف اللاعبين، بينما يمنحهم الوقت الكافي للاستشفاء قدرة أفضل على تقديم الأداء المطلوب.



وشدد كونتي على أن نابولي يصبح فريقاً صعباً متى ما امتلك الطاقة اللازمة، مبيناً أن الفريق قدّم مباراة كبيرة وبروح عالية، وهو ما يمنحه الدافع لمواصلة تقديم مستويات إيجابية، مؤكداً أن الفريق يثبت دائماً قدرته على تجاوز الظروف الصعبة والعودة بشكل أقوى.



وتحدث مدرب نابولي عن اللاعب هويلاند، موضحاً أنه لاعب شاب يبلغ من العمر 22 عاماً، ويملك مستقبلاً واعداً، ويواصل التطور واكتساب الخبرة، وكان حاسماً في اللقاء، مشيراً إلى حرص الجهاز الفني على دعمه والاستفادة كذلك من إمكانات لوكاكو.



كما أشاد كونتي باللاعب لوكا مودريتش، واصفاً إياه باللاعب العظيم، مؤكداً أن تأثيره كان واضحاً مع ميلان، وأنه يقدّم مستويات كبيرة رغم بلوغه 39 عاماً، مبيناً أن الفريق استعد للمباراة مع الأخذ في الاعتبار وجوده وجاهزيته لما قد يقدّمه داخل الملعب