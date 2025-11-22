إيقاف لويس دياز 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إيقاف لويس دياز، لاعب بايرن ميونخ، 3 مباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضح «يويفا» في بيان أن العقوبة جاءت نتيجة تدخله العنيف ضد أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان، خلال مباراة الفريقين في الجولة الرابعة من المسابقة.

وأحرز دياز هدفين لصالح فريقه بايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان، لكن تم طرده في نهاية الشوط الأول بسبب تدخل عنيف ضد حكيمي.

مساهمات دياز مع بايرن

سجل اللاعب الكولومبي 3 أهداف في 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا مع بايرن هذا الموسم، كما سجل 6 أهداف في 10 مباريات بالدوري الألماني.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، وهو أحد 3 فرق تحظى بسجل مثالي إلى جانب أرسنال وإنتر ميلان.