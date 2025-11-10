حلّقت الطائرة الرئاسية الأمريكية (Air Force One) فوق ملعب «نورث ويست» بولاية ماريلاند، أمس (الأحد)، بالتزامن مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لحضور ومشاركة فعاليات «تحية للخدمة» التي أُقيمت بين شوطي مباراة دوري كرة القدم الأمريكية بمناسبة يوم المحاربين القدامى.

وأثار المشهد إعجاب آلاف الجماهير الذين احتشدوا في مدرجات الملعب، حيث دوّى هدير الطائرة على ارتفاع منخفض، فيما عرضت الشاشات العملاقة في الاستاد لقطات جوية التُقطت من نافذة الطائرة تُظهر مرورها فوق الحشود المحتفلة.

وكان من المقرر أن يتابع الرئيس ترمب المباراة التي جمعت بين فريقي واشنطن كوماندزرز وديترويت ليونز من المقصورة الخاصة بمالك النادي في ملعب لاندوفر، الذي يستضيف مباريات الفريق حالياً إلى حين اكتمال أعمال بناء ملعبه الجديد في العاصمة واشنطن.