رئيس الفيفا في قفص الاتهام بسبب دعم ترمب !

اتُّهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو بانتهاك واضح لقوانين الفيفا بعد تصريحاته الأخيرة التي أشاد فيها بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وجاءت هذه التصريحات أثناء حديث إنفانتينو في منتدى الأعمال الأمريكي في ميامي الأربعاء الماضي، إذ علق على سياسات ترمب الحكومية، قائلاً: «نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية يجب احترامها».

وأضاف إنفانتينو: «تربطني علاقة رائعة بالرئيس ترمب، وأعتبره صديقاً مقرباً، إنه يقدم لنا الكثير من الدعم في كل ما نقوم به من أجل كأس العالم، ويفعل ما يقوله، ويقول ما يفكر فيه، بل يتحدث عما يفكر فيه الكثيرون أيضاً، لكنهم ربما لا يجرؤون على قوله، لهذا السبب يحقق نجاحاً باهراً، أُفاجأ أحياناً عندما أقرأ بعض التعليقات السلبية، رغم أنه ينفذ ما وعد به، لذا أعتقد أنه يجب علينا جميعاً دعم ما يفعله، لأنه يبدو رائعاً».

انتهاك لقواعد الفيفا

من جانبه، وصف الرئيس السابق للجنة الحوكمة في الفيفا ميغيل مادورو في تعليق نقلته صحيفة «تليغراف» تصريحات إنفانتينو بأنها انتهاك واضح للمادة 15 من قانون الأخلاقيات، التي تمنع مسؤولي الفيفا من اتخاذ مواقف علنية بشأن قضايا حساسة مثل السياسة والدين.

وينص النظام الأساسي للفيفا على ضرورة التزام الاتحاد بالحياد في الشؤون السياسية والدينية، مع السماح فقط بالتدخل في الأمور التي تؤثر بشكل مباشر على أهداف الفيفا القانونية.

العقوبات المحتملة

وفي حال قررت لجنة الأخلاقيات في الفيفا التحقيق في هذه التصريحات، فإن إنفانتينو قد يواجه عدة عقوبات محتملة تشمل تحذيراً، توبيخاً، غرامة مالية، أو حتى حظراً من أي نشاط متعلق بكرة القدم في حال ثبت انتهاكه للقواعد.