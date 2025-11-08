قلب فريق الهلال تأخره من مضيفه النجمة لفوز قوي 4/2 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن لقاءات الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي للمحترفين.



أحرز أهداف الهلال الأربعة كل من: سالم الدوسري (هدفين 10، 90)، ثيو هيرنانديز (د: 71)، روبين نيفيز (د: 78)، فيما أحرز هدفي النجمة كل من: لازارو (د: 3)، وروبين نيفيز (بالخطأ في مرمى فريقه 60). وشهد اللقاء حصول لاعبين من النجمة على البطاقة الحمراء، وهما: لازراو (د: 58)، وجواد اليامق (د: 76).



وشهد اللقاء تقدم النجمة بالنتيجة للمرة الأولى في الموسم الحالي. وجرى ذلك مرتين أمام الهلال قبل أن يخسر 4-2، في مباراة خسر فيها النجمة مسجل الهدف الأول البرازيلي لازارو بالبطاقة الحمراء، ثم خسر صاحب الكرة التي سُجل منها الهدف الثاني المغربي جواد الياميق، وأصبح يلعب بـ9 لاعبين فقط حين كانت النتيجة 2-2 في الدقيقة الـ76.



وغاب البرازيلي ماركوس ليوناردو عن التسجيل، للمرة الأولى، منذ مشاركته في الجولة الرابعة، وتسجيله بشكل متتال في 4 مباريات؛ لكنه اكتفى بالتمريرة قبل الحاسمة في الهدف الأول، ثم منح فريقه ركلة حرة سُجل منها الهدف الثالث، كما هز الشباك بهدف لم يحتسب بسبب وقوع صاحب تمريرة الهدف ناصر الدوسري في موقف تسلل.



وافتتح سالم الدوسري أهدافه في الموسم بهدفين، وصنع هدفاً ثالثاً لثيو هيرنانديز، ليصبح مساهماً بما معدله 75٪ من أهداف الهلال في الانتصار على النجمة. ووصل معدل اختياره رجلاً للمباراة إلى نسبة كاسحة وصلت إلى 79٪.



وتفوق سالم الدوسري بهدفيه على كريستيانو رونالدو الصاعد إلى المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري السعودي للمحترفين بهدفيه في الجولة الماضية للنصر على الفيحاء؛ لكن الدوسري تفرد بالخامس بهدفيه أمام النجمة فأصبح لديه 83 هدفاً مقابل 82 لرونالدو.