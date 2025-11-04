كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، حقيقة تجاوز ثروته حاجز المليار دولار.

وأشار مؤشر بلومبيرغ لأثرياء العالم أخيرا إلى أن صافي ثروة رونالدو تخطى 1.4 مليار دولار، ليصبح أول لاعب كرة قدم في التاريخ يصل إلى هذا الإنجاز.

وخلال لقطات من الإعلان الترويجي لحلقته مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، التي ستذاع خلال ساعات، رد «صاروخ ماديرا» على التقارير التي وصفته بأنه أول «لاعب ملياردير» على الإطلاق، قائلاً: «هذا ليس صحيحاً، لقد أصبحت مليارديراً منذ سنوات عديدة».

وساهم توقيع رونالدو مع نادي النصر في يونيو 2025 بعقد يفوق 400 مليون دولار في زيادة ثروته، إذ يشمل راتباً سنوياً يصل إلى 200 مليون دولار، بالإضافة إلى مكافأة توقيع بقيمة 30 مليون دولار.

رونالدو خامس عظماء الدوري السعودي

يذكر أن النجم البرتغالي أصبح خامس أفضل هداف في تاريخ الدوري السعودي، برصيد 82 هدفاً سجلها خلال 84 مباراة.

وانضم رونالدو إلى النصر مطلع عام 2023 في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.