ديفيد بيكهام يحصل على لقب «فارس»

بعد انتظار دام سنوات، يستعد نجم كرة القدم الإنجليزي السابق السير ديفيد بيكهام لتحقيق حلم راوده منذ فترة طويلة، إذ من المقرر أن يتوج بلقب فارس رسميًا خلال حفل ملكي يقام في قلعة وندسور اليوم (الثلاثاء).

وذكرت صحيفة Daily mail وموقع People البريطانيان أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لإسهامات بيكهام الكبيرة في مجالي الرياضة والعمل الخيري، على أن يتم منحه اللقب من قبل الملك تشارلز الثالث شخصيًا داخل قصر باكنغهام.

ويُتوقع أن يضم الحفل نخبة من الشخصيات العامة التي قدمت خدمات مميزة للمجتمع البريطاني، حيث سيُدرج اسم بيكهام ضمن قوائم المكرمين الذين تركوا بصمة واضحة في ميادينهم.

وسيصحب قائد منتخب إنجلترا الأسبق زوجته فيكتوريا بيكهام التي رافقته في مشواره الحافل بالنجاحات، لتشهد لحظة تتويجه باللقب الذي طال انتظاره منذ أن رُشّح له أول مرة قبل أكثر من عقد.

وكان بيكهام قد حصل في عام 2003 على وسام الإمبراطورية البريطانية OBE تقديرًا لعطائه الرياضي المتميز، فيما ظل اسمه مطروحًا لنيل لقب فارس لأكثر من عشر سنوات قبل أن يتم اعتماده رسميًا هذا العام.

ويُعرف النجم الإنجليزي الذي يملك نادي Inter Miami CF بجهوده الإنسانية البارزة، إذ عمل سفيرًا لليونيسف وساهم في العديد من الحملات الخيرية لدعم الأطفال حول العالم، فضلًا عن تعاونه مع مؤسسة الملك تشارلز لتعزيز فرص الشباب في سوق العمل.

وقال بيكهام في بيان سابق: «يشرفني أن أكون جزءًا من الجهود التي تسعى إلى تحسين حياة الآخرين، وسأواصل العمل على رفع مستوى الوعي بالأنشطة الخيرية التي يمكنها أن تُحدث فرقًا حقيقيًا في المجتمع».