ماستانتونو لاعب ريال مدريد يصاب بـ«الفتق الرياضي»

أعلن ريال مدريد الإسباني، إصابة لاعبه الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا اليوم (الثلاثاء).

تفاصيل الإصابة

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «بعد الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا فرانكو ماستانتونو، من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، شُخِّصت إصابته بألم العانة الرياضي (الفتق الرياضي)، وسيتم تقييم تطور حالته».

الإصابة على غرار يامال

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، فإن غياب ماستانتونو عن موقعة ليفربول بات مؤكداً، بعد ثبوت إصابته بالإصابة نفسها التي عانى منها نجم برشلونة لامين يامال، البالغ من العمر 18 عاماً أيضاً.

وأضافت أن إصابة العانة «معقدة» وتختلف من حالة لأخرى، فبعض حالات الإصابة تتحسن خلال عدة أسابيع، ويُنصح خلالها بممارسة بعض النشاط البدني. بينما هناك حالات أخرى تحتاج إلى عدة أشهر للتحسن، أيضاً هناك أيام لا يشعر فيها اللاعب بأي ألم، وأيام أخرى يكون الألم فيها شديداً وملحوظاً.