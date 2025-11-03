أمام حوض ثلج.. هالاند يحتفل بجائزة أفضل لاعب

نشر مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم إيرلينغ هالاند فيديو عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي X، مرتديا شورتا قصيرا وهو يقف أمام حوض ثلج خاص في حديقة منزله يستخدمه للاستشفاء، ثم بدأ يتحدث: «لأغراض تحفيزية»، ثم رفع جائزة لاعب المباراة، وقال: «درجة الحرارة 8 درجات في الخارج». ثم أضاف: «الحافز يكمن هناك». جاء ذلك بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام ضيفه بورنموث (3-1)، وفق التقرير الذي بثه موقع الـ«RT». وأحرز إيرلينغ هالاند هدفين متتاليين في مرمى بورنموث ليقود مانشستر سيتي للفوز (3-1) ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ورفع هالاند رصيده إلى 17 هدفا سجلها في 13 مباراة في جميع المسابقات مع مانشستر سيتي هذا الموسم، إضافة إلى إحرازه 9 أهداف في 3 مباريات فقط مع منتخب النرويج.



وينفرد هالاند بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز «البريمير ليغ» برصيد 13 هدفا، متقدما بفارق 7 أهداف كاملة عن أقرب ملاحقيه.