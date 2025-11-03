في بادرة غير مستغربة من أبناء المملكة العربية السعودية، كرّم رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة ألعاب التضامن الإسلامي «الرياض 2025» الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نيابةً عن وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اللجان العاملة والمنجزين في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الأولى التي استضافتها المملكة عام 2005، إذ يُعد الحفل الذي حضره الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، الرئيس العام لرعاية الشباب سابقاً (2011 – 2014) نائب رئيس اللجنة المنظمة لدورة ألعاب التضامن الأولى 2005، إلى جانب عددٍ من الأمراء ومنسوبي وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، حلقة وصلٍ بين جيلٍ أسّس للنجاح وجيلٍ يواصل المسيرة نحو مستقبلٍ رياضيٍ مشرق، ضمن رؤية المملكة 2030 التي تُعنى بتعزيز مكانة المملكة على خارطة الرياضة العالمية من خلال استضافة أكبر الفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية.



ويأتي هذا التكريم تقديراً لجهود الكفاءات الوطنية التي ساهمت في إنجاح أولى نسخ دورة ألعاب التضامن الإسلامي، وما قدمته من عملٍ نوعي أسّس لمسيرةٍ من الاستضافات الرياضية الكبرى التي تشهدها المملكة اليوم، ويجسّد ما وصلت إليه منظومة الرياضة السعودية من تطورٍ وتميز في التنظيم والإدارة والإنجاز. ونال الحفل إشادات كبيرة من الحضور بعد التنظيم المميز وفقرات التكريم التي أنصفت كل من ساهم في رفع علم المملكة في المحافل الرياضية بشكل عام والبطولة الإسلامية الأولى على وجه الخصوص.