شارك النجم السعودي المحترف في فريق لانس سعود عبدالحميد في مباراة لوريان حينما حل بديلاً في الدقيقة 82، ونجح فريق لانس في تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة، ليحتل فريق لانس المركز الثالث برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن فريق مارسيليا صاحب المركز الثاني بـ22 نقطة، خلف فريق باريس سان جيرمان الذي يملك 24 نقطة في صدارة ترتيب فرق الدوري الفرنسي.



وتعتبر مشاركة الظهير الأيمن سعود عبدالحميد السابعة مع فريق لانس في الدوري الفرنسي، إذ كانت (الأولى) أمام أولمبيك ليون، و(الثانية) ضد بريست، و(الثالثة ) أمام باريس، و(الرابعة) ضد ليل، و(الخامسة) أمام ستاد رين، و(السادسة) ضد باريس إف سي، و(السابعة) أمام ميتز، والثامنة ضد لوريان، ولم يشارك في مباراة واحدة أمام لوهافر.



وسيواجه فريق لانس نظيره موناكو، (السبت) القادم، الساعة 11:00 مساء، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة في الدوري الفرنسي.