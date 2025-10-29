ميلان يكتفي بالتعادل مع أتلانتا في الدوري الإيطالي

اكتفى أيه سي ميلان بالتعادل مع مضيفه أتلانتا بهدفٍ لمثله، في المباراة التي جمعتهما أمس (الثلاثاء) على ملعب «أتليتي أزوري ديتاليا»، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

افتتح ميلان التسجيل في الدقيقة الرابعة، بعدما حاول دفاع أتلانتا تشتيت كرة من ركلة ركنية، لكنها وصلت إلى ريتشي الذي سددها مباشرة في الشباك.

وفي الدقيقة 35، أدرك لوكمان التعادل لأتلانتا، بعد أن سيطر على الكرة ببراعة في الجهة اليسرى من منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تسديدة قوية استقرت في سقف المرمى.

وصافة مؤقتة

بهذه النتيجة، رفع ميلان رصيده إلى 18 نقطة ليحتل المركز الثاني «مؤقتاً» في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، متأخراً بثلاث نقاط عن المتصدر نابولي.

في المقابل، رفع أتلانتا رصيده إلى 13 نقطة بعدما حقق تعادله السابع هذا الموسم، ليتقدم إلى المركز السادس في الترتيب.