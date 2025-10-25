بعد استفزاز الجماهير الاتحادية.. هل تعاقب «الانضباط» «ليو»؟

أكد الأكاديمي القانوني الدكتور حسن رديف، أن لائحة الانضباط والأخلاق حرصت على احترام الجماهير وعدم إثارتها، إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 57 على أن «أي شخص يقوم بإثارة الجمهور بالفعل أو القول أو الإشارة خلال أي مباراة، يعاقب بغرامة مالية قدرها 50,000». والمسألة في تقدير المخالفة يعود للجنة الانضباط والأخلاق في تقدير هل ما قام به لاعب الهلال يعد إثارة للجمهور بالفعل أو القول أو الإشارة أم لا؟ وهل الاحتفال أمام جمهور المنافس يعد إثارة للجمهور؟ عليه فمسالة معاقبة ليو هي مسالة تقديرية، هل ما قام به إثارة للجمهور أم لا؟



أما بشأن سلوك جمهور الاتحاد فقد عاقبت عليه المادة 51 من اللائحة، وتتفاوت العقوبة بعدد المواد المقذوفة على الملعب، فمثلاً إذا كانت المقذوفات تتجاوز 20 مقذوفاً، فيتم معاقبة النادي بتغريمه مبلغاً قدره (100,000 ريال). علماً أن هذه المخالفة تعد الأولى من جمهور نادي الاتحاد، مما يعني أن اللجنة ستكتفي بالغرامة، ولن تتجاوز ذلك إلى العقوبات الأخرى التي تصل إلى لعب مباراة أو أكثر دون جمهور أو نقل المباراة من أرض النادي.