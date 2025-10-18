جامعة الأميرة نورة تتوج بذهب ألعاب القوى

تُوج فريق جامعة الملك خالد ببطولة التايكوندو للطلاب التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في موسمه الـ16 لبطولاته واستضافتها جامعة تبوك خلال الفترة من 15-18 أكتوبر الجاري، بمشاركة 123 لاعباً مثلوا 20 جامعة وكلية.وحقق طلاب جامعة الملك خالد المركز الأول في الترتيب العام، وبالمركز الثاني جامعة الملك عبدالعزيز، وثالثاً جامعة الملك سعود، حيث توج الفائزين بالكؤوس والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية وكيل جامعة تبوك للشؤون التعليمية الدكتور ماجد بن صلاح بلعلا، وممثّل الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية علي المنيع، وذلك في الحفل الختامي الذي تخلله تكريم الجامعات وحكام البطولة.وحققت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لقب بطولة الاتحاد لألعاب القوى للطالبات، التي أقيمت خلال الفترة نفسها، واستضافتها جامعة الطائف، بمشاركة 285 طالبة مثلن 24 جامعة وكلية.وتوجت مدير البطولة الدكتورة نوف الحماد خلال الحفل الختامي الجامعات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس والميداليات الذهبية والفضية والبرونزيّة، إضافةً إلى تكريم الحكام والجامعات، حيث جاءت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالمركز الثاني، وثالثاً جامعة الملك عبدالعزيز.