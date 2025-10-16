في المجموعة (D).. أخضر اليد يلاقي اليابان وإيران وأستراليا

أسفرت قرعة البطولة الآسيوية الثانية والعشرين لكرة اليد للرجال، والمؤهلة إلى كأس العالم 2027، عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة (D) إلى جانب منتخبات اليابان وإيران وأستراليا، وذلك خلال القرعة التي سحبت في الكويت، بحضور ممثلي الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، وممثلي المنتخبات المشاركة.ويتطلع الأخضر السعودي لخطف إحدى البطاقات الأربع المؤهلة لكأس العالم، وذلك خلال منافسات البطولة التي ستستضيفها الكويت خلال شهر يناير القادم، وسط طموحات كبيرة لمواصلة الحضور القوي لكرة اليد السعودية على مستوى القارة الآسيوية.يذكر أن نتائج القرعة قد أسفرت عن توزيع المنتخبات المشاركة إلى أربع مجموعات، حيث ضمّت المجموعة (A) منتخبات قطر وكوريا الجنوبية وعُمان، فيما ضمت المجموعة (B) منتخبات البحرين والعراق والصين والأردن، وضمت المجموعة (C) منتخبات الكويت والإمارات وهونغ كونغ والهند.