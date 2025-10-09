اعتبر كل من البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب عُمان ونظيره الإسباني جولين لوبيتيغي مدرب منتخب قطر أن التعادل السلبي بين فريقيهما كان نتيجة إيجابية، بعد المواجهة التي جمعتهما على استاد جاسم بن حمد ضمن منافسات المجموعة الأولى في ملحق التصفيات الآسيوية - الطريق إلى كأس العالم 2026.ورغم سيطرة قطر على الاستحواذ، فإن التنظيم الدفاعي المحكم لعُمان حدّ من فاعلية أصحاب الأرض، الذين لم يسددوا سوى كرتين على المرمى طوال اللقاء، لتنتهي المباراة بنتيجة تبقي حظوظ الفريقين في التأهل بأيديهما.وأبدى كيروش فخره بطريقة أداء فريقه وقدرته على احتواء المنتخب القطري وذلك في المؤتمر الصحفي الذي تمت تغطيته عبر موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الشبكة العنكبوتية، حيث قال: «قدّمنا أداءً جيداً ونجحنا في إيقاف الهجمات القطرية، وكنا نتوقع أن يندفع المنتخب القطري بقوة لتحقيق الفوز، خصوصا أنه يلعب على أرضه، وكنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، لذلك لعبنا بروح قتالية عالية. وعلى الرغم من أدائنا الدفاعي الجيد، إلا أننا صنعنا فرصاً لكننا لم ننجح في التسجيل»وأضاف المدرب البرتغالي المخضرم: «أعتقد أن التعادل هو أفضل نتيجة للطرفين، لأن الخسارة كانت ستُضعف بشكل كبير فرص أي فريق في التأهل إلى كأس العالم، ورغم أنه ليس لدينا وقت طويل قبل مواجهة الإمارات، إلا أننا سنسعى للتحضير جيداً من أجل تحقيق حلمنا بالتأهل إلى كأس العالم».وفي حين يسعى المنتخب العُماني لتحقيق ظهوره الأول في كأس العالم، فإن المنتخب القطري يطمح للعودة إلى النهائيات بعد مشاركته الأولى في نسخة 2022 عندما استضاف البطولة، وقد عبّر مدرب الفريق لوبيتيغي عن تفاؤله بمواصلة المشوار بنجاح، حيث قال المدرب الإسباني: «قدّمنا أداءً جيداً طوال المباراة، لكننا واجهنا فريقاً عنيداً أجاد إغلاق المساحات الدفاعية. ورغم ذلك، نجحنا في صناعة العديد من الفرص لكننا لم نحسن استغلالها، ومع ذلك أنا سعيد لأننا واصلنا القتال حتى النهاية، والتشكيلة الأساسية مثالية في ظل غياب عدد من اللاعبين المصابين، وجميع من شاركوا في اللقاء بذلوا أقصى ما لديهم لتحقيق النتيجة المطلوبة، لكن الفرص لم تُترجم إلى أهداف».واختتم لوبيتيغي حديثه قائلاً: «سنواصل السعي وراء حلمنا بالتأهل إلى كأس العالم. نتيجة التعادل لن تؤثر بالسلب علينا، ولن تشكّل ضغطاً إضافياً على اللاعبين قبل المواجهة القادمة أمام الإمارات».