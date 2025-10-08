تنتظر مدرب فريق الاتحاد سيرجيو كونسيساو مهمة تحدٍ كبيرة مع العميد عقب استئناف مباريات الفريق الاتحادي بعد فترة التوقف بسبب أيام «الفيفا»، إذ سيخوض 7 مباريات على الصعيدين المحلي والقاري خلال 23 يوماً.4 مباريات في دوري روشنالبداية أمام الفيحاء (الجمعة) 17 أكتوبر الجاري الساعة 6:05 مساء على مدينة المجمعة الرياضية، و الثانية ضد الهلال (الجمعة) 24 أكتوبر الجاري الساعة 9:00 مساء على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، والثالثة أمام الخليج (السبت) الأول من نوفمبر القادم 5:35 مساء على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، والرابعة ضد الأهلي (السبت) الثامن من نوفمبر القادم الساعة 8:30 مساء على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.كأس الملك الدور ثمن النهائيوفي كأس الملك بالدور ثمن النهائي سيحل فريق الاتحاد ضيفاً على نظيره النصر (الثلاثاء) 28 أكتوبر الجاري الساعة 9:00 مساءً، على ملعب الأول بارك بالرياض.مواجهتان في دوري أبطال آسيا للنخبةوسيلعب العميد مباراتين في دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، الأولى أمام الشرطة العراقي (الإثنين) 20 أكتوبر الجاري الساعة 7:00 مساءً، على استاد بغداد الدولي، والثانية أمام الشارقة الإماراتي (الثلاثاء)، الرابع من نوفمبر القادم الساعة 9:15 مساءً على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.كونسيساو وعود العميد لسكة الانتصاراتيسعى المدرب كونسيساو مع جهازه الفني المساعد لإعادة الفريق الاتحادي لسكة الإنتصارات على الصعيدين المحلي والآسيوي، والمنافسة على البطولات في الموسم الرياضي الحالي، واستعادة ثقة جماهير العميد التي ستقف خلف الفريق الكروي في جميع المباريات محلياً وقارياً.