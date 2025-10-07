اختتم المنتخب الوطني مساء اليوم (الثلاثاء) تحضيراته لمواجهة منتخب إندونيسيا التي ستقام مساء غدٍ (الأربعاء) على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.ميدانياً، أجرى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد، واشتملت الحصة على تمارين الإحماء، ثم تمارين المربعات، تلتها تدريبات تكتيكية متنوعة، قبل أن تُختتم بتقسيمة على نصف الملعب.يُذكر أن المنتخب الوطني في المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبي العراق وإندونيسيا، ويتطلع الأخضر إلى حجز بطاقة التأهل إلى المونديال.