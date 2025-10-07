تمنّى المهاجم الدولي السابق نايف هزازي التوفيق للمنتخب السعودي بتحقيق الفوز على منتخبي إندونيسيا والعراق في الملحق الآسيوي والتأهل لكأس العالم 2026 في (الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك).وأكد هزازي لـ«عكاظ» أن لاعبي الأخضر قادرون على تحقيق الانتصار على المنتخبين الإندونيسي والعراقي، وإسعاد الجماهير الرياضية مبديا تفاؤله وثقته الكبيرة في نجوم الأخضر بقيادة المدرب رينارد بتجاوز المواجهتين الحاسمتين في الملحق الآسيوي والتأهل لكأس العالم 2026.واختتم حديثه بقوله: «إن الجماهير السعودية ستتواجد بكثافة في ملعب الإنماء بجدة، من أجل مساندة وتشجيع المنتخب السعودي في مواجهتي إندونيسيا والعراق، ودعم لاعبي الأخضر من أجل تحقيق الانتصار في المباراتين والوصول لكأس العالم القادمة، والتأكيد على أن الكرة السعودية حريصة على الحضور عالميا للمرة السابعة».