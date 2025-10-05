افتتح منتخبنا الوطني تحت 23 عاما اليوم (الأحد) معسكره الإعدادي في الأحساء، الذي يمتد حتى 14 أكتوبر الجاري، ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاما 2026 التي يستضيفها الأخضر في الرياض وجدة.وأجرى لاعبو الأخضر مساء اليوم حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين استرجاعية، أعقبها العمل على مران تكتيكي، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب. ويواصل أخضر 23 مساء غدٍ (الإثنين) تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الأحساء.الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عاما يأتي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما 2026 في المملكة، المقرر انطلاقها يناير القادم، وإلى جانبه في المجموعة منتخبات فيتنام، والأردن، وقيرغيزستان.واستدعى المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو 24 لاعبا للالتحاق بالمعسكر،؛ أسامة المرمش، تركي بالجوش، أحمد أبو راسين، أحمد الجليدان، عبدالعزيز الفرج، محمد الدوسري، مبارك الراجح، خالد العسيري، سليمان هزازي، سالم النجدي، مشعل العلائلي، عبدالرحمن العبيد، فيصل الصبياني، عبدالملك العييري، عباس الحسن، عبدالله معتوق، فارس الغامدي، همام الهمامي، عبدالعزيز العليوة، عبدالكريم دارسي، حسين السلطان، ماجد عبدالله، مشاري النمر، عبدالله رديف.ويستضيف أخضر 23 خلال معسكره في الأحساء منتخب كوريا الجنوبية في مباراتين تجريبيتين يومي 10 و14 أكتوبر الجاري.