أكد الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق الهلال على أن فريقه يسير في الطريق الصحيح في دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بعد الفوز الصعب على مضيفه ناساف الوزبكي بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن لقاءات الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا للنخبة.وقال إنزاغي في المؤتمر الصحفي الذي نشره الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي في الشبكة العنكبوتية: لقد كانت مباراة جيدة، لُعبت بإيقاع مرتفع. الفريق قدّم أداءً ممتازاً. كان يجب أن نحسم النتيجة في وقت أبكر لأننا صنعنا العديد من الفرص، بينما هم لم يصنعوا الكثير، لكن في المرتين اللتين هددوا فيهما مرمانا نجحوا في التسجيل: الأول من تسديدة رائعة من مسافة 30 متراً، والثاني كان يمكننا الدفاع عنه بشكل أفضل، ولقد حصلت على استجابات رائعة من جميع اللاعبين الذين دفعت بهم في المباراة، وبعد مباراتين لدينا 6 نقاط، وهو الهدف الذي وضعناه، ونحن سعداء بذلك.في المقابل، بدا روزيكول بيردييف مدرب ناساف في حيرة من أمره بعد أن شاهد فريقه ناساف يسجل هدفين للمباراة الثانية على التوالي أمام فريق سعودي، لكنه يخرج خالي الوفاض، بعد خسارته في الجولة الأولى 4-2 أمام الأهلي السعودي.وقال بيردييف: اليوم، المستوى والوتيرة تحدثا عن نفسيهما. خسرنا أمام فريق أقوى. ومع ذلك، أود أن أشكر اللاعبين على جهدهم الكبير، لقد كنا نستطيع إجراء بعض التغييرات في مواقف معينة، لو كان عليبيك دافرونوف ومرادبيك رحمتوف معنا في التشكيلة، لقدمنا أداءً أفضل.وسيخوض الهلال مباراته القادمة على أرضه أمام السد القطري، فيما يلتقي ناساف مع شباب الأهلي الإماراتي، وذلك يوم 21 أكتوبر.