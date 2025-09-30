قلب منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم الطاولة على منتخب قطر صاحب الأرض والجمهور بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد حمد الكبير بقطر، في نصف نهائي كأس الخليج تحت 17 عاماً، ليتأهل منتخبنا الوطني للمباراة النهائية بحدارة واستحقاق.شهد اللقاء سيطرة متبادلة من المنتخبين، وكان الأخضر السعودي هو الأفضل لولا سوء الطالع الذي لاحق لاعبيه، فمن ركلة زاوية تمكن آدم رياض لاعب قطر من تسجيل الهدف الأول لمنتخب بلاده (د: 28)، وحاول لاعبو الأخضر العودة للمباراة إلا إن هجمة مرتدة لقطر عقّدت الأمور بعد أن تعرض الحارس عبدالرحمن العتيبي للطرد بعد أن خرج من مرماه لإيقاف الهجمة المرتدة، ولكنه احتك بلاعب قطر فيصل سعيد، ليمنح الحكم الكويتي مصطفى الشطي البطاقة الحمراء لحارس منتخبنا الوطني، ليكمل الأخضر اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 44 من الشوط الأول.وفي الشوط الثاني قلب نجوم الأخضر الطاولة في 5 دقائق بعد أن قام المدرب الوطني عبدالوهاب الحربي بعدة تغييرات، أهمها إشراك محمد الخلف الذي أحرز هدف التعادل بمجرد دخوله أرضية الملعب إذ تلاعب وليد النور بالدفاع القطري ولعب كرة عرضية أرضية ليسددها الخلف مباشرةً وقوية في المرمى القطري كهدف أول وتعادل للمنتخب السعودي (د: 82)، وبعد 3 دقائق فقط ضاعف عبدالرحمن سفياني النتيجة بعد أن سيطر على الكرة على حدود منطقة الجزاء ليتلاعب بالدفاع القطري ويسدد كرة قوية بقدمه اليسرى لتسكن الشباك في الزاوية البعيدة كهدف ثانٍ لمنتخبنا الوطني (د: 85)، لينتهي اللقاء بفوز منتخبنا الوطني بهدفين لهدف ويتأهل لنهائي كأس الخليج تحت 17 عاماً.