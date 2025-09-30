أكد الألماني ماتياس يايسه بأن لقاء الأهلي أمام مضيفه الدحيل القطري لم تكن سهلة، في المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/ 2، وجمعت بينهما على استاد عبدالله بن خليفة ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري أبطال اسيا للنخبة.وكان إدميلسون جونيور قد منح الدحيل التقدم في الدقيقة 25، قبل أن يسجل ماثيوس غونكالفيس ورياض محرز هدفين منحا حامل اللقب الأهلي السعودي التفوق 2-1 مع نهاية الشوط الأول، غير أن كريستوف بياتيك أعاد التعادل للفريق القطري مطلع الشوط الثاني ليظفر فريق بلماضي بنقطة واحدة.وقال يايسله في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء والذي نشره الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي في الشبكة العنكبوتية: المباراة لم تكن سهلة بعد أن استقبل الأهلي هدفاً مبكراً، ولم نصل بعد إلى المستوى الذي نطمح إليه من حيث الأداء، ومباراة اليوم كانت صعبة.وأوضح يايسله: بعد أن استقبلنا هدفاً غير ضروري من كرة طويلة، لم نستطع التعافي سريعاً، لكن في الشوط الثاني نجحنا في صناعة فرص.فيما أعرب جمال بلماضي مدرب الدحيل عن عدم رضاه على التعادل حيث قال: كسبنا نقطة أمام بطل آسيا وأحد الأندية الكبرى في القارة، لكن هذه ليست النتيجة التي كنا نطمح إليها. مع كامل الاحترام لمنافسنا، كنا نبحث عن الفوز وكنا نستحقه.الجدير بالذكر إن الأهلي سيستضيف الغرافة القطري في الجولة الثالثة، بينما يتوجه الدحيل لمواجهة الوحدة الإماراتي في أبوظبي.