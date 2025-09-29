يخوض السد القطري (بطل نسخة 2011) مواجهة قوية ومثيرة أمام ضيفه الشارقة الإماراتي (بطل دوري أبطال آسيا2 الموسم الماضي) عند تمام السابعة من مساء غدٍ (الثلاثاء) على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.يدخل السد القطري هذا اللقاء بعد تعادله مع مضيّفه الشرطة العراقي في الجولة الأولى بهدف لكل منهما، وجاء هدف السد عن طريق قائده حسن الهيدوس، وكان السد قد تأهّل إلى ربع النهائي الموسم الماضي بعد أن خرج من دور المجموعات في النسخ الثلاث السابقة، ويدرك بطل الدوري القطري أنّه لا مجال للتفريط بالنقاط، لا سيما على أرضه، وسيكون مستعداً لمواجهة تحدّي الشارقة، ولم يخسر السد أمام الشارقة في لقاءين سابقين فحسب، بل لم يخسر أيضاً في آخر 16 مواجهة له مع فرق إماراتية في دوري أبطال آسيا (7 انتصارات و9 تعادلات).في المقابل، يبحث الشارقة عن الفوز الثاني بعد انتصاره المذهل 4-3 على الغرافة القطري قبل أسبوعين، وجاء الفوز بعد العودة من تأخره وتسجيل هدفين في الوقت بدل الضائع، ويطمح الفريق الإماراتي لمواصلة انطلاقته رغم أنه يلعب خارج أرضه أمام السد.وتقام الجولة الثالثة من منافسات الغرب يومي 20 و21 أكتوبر، إذ يلتقي يوم 20 أكتوبر الوحدة مع الدحيل في أبو ظبي، والشرطة مع الاتحاد في بغداد، والشارقة مع تراكتور في الشارقة، والأهلي مع الغرافة في جدة، ويوم 21 أكتوبر شباب الأهلي مع ناساف في دبي، والهلال مع السد في الرياض.