تتواصل اليوم (الثلاثاء) منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج للناشئين تحت 17 سنة المقامة حالياً في دولة قطر الشقيقة، حيث تشهد المجموعة الثانية إقامة مباراتين على قدر كبير من الأهمية.في اللقاء الأول يلتقي منتخبنا الوطني السعودي مع نظيره الكويتي عند الساعة السادسة مساءً على استاد حمد الكبير بالنادي العربي، في مواجهة تحمل الكثير من الندية، إذ يتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط عقب فوزه الكبير في افتتاح مبارياته في البطولة على البحرين بنتيجة 4/0، فيما يمتلك المنتخب الكويتي نقطة واحدة من تعادله مع العراق. ويدخل منتخبنا الوطني هذا اللقاء سعياً لتحقيق الفوز الثاني على التوالي وحسم بطاقة العبور المبكر إلى نصف النهائي، وقد أجرى أخضر الناشئين حصته التدريبية على ملعب جامعة قطر مساء أمس (الإثنين) تحت إشراف المدرب عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، حيث تركّزت الحصة على الجوانب الفنية والتكتيكية، بينما يسعى الكويتيون إلى تحقيق انتصار يعيدهم إلى دائرة المنافسة بقوة.أما المباراة الثانية فتقام في الساعة الثامنة مساءً على استاد سحيم بن حمد بنادي قطر، وتجمع منتخبي البحرين والعراق. البحرين يدخل اللقاء من أجل تعويض خسارته الثقيلة أمام السعودية برباعية، بينما يطمح المنتخب العراقي إلى استغلال نقطة التعادل التي خطفها من الكويت في الجولة الأولى، والاقتراب أكثر من بطاقة التأهل.ومن المنتظر أن تُختتم مباريات دور المجموعات بمواجهة المنتخب العراقي يوم 26 سبتمبر الجاري على استاد حمد الكبير عند الساعة 6:00 مساءً.