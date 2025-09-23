مهمة جديدة تنتظر ممثل الوطن فريق الأهلي (بطل نخبة آسيا) لتحقيق إنجاز جديد في اليوم الوطني لبلادنا الغالية، إذ يخوض نهائي كأس القارات الثلاث أمام ضيفه فريق بيراميدز المصري «بطل دوري أبطال أفريقيا» وذلك الساعة 9:00 من مساء اليوم الثلاثاء على استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات بطولة القارات للأندية «الإنتركونتيننتال».يدخل فريق الأهلي هذا اللقاء بعد تحقيقه للقب دوري أبطال آسيا للنخبة بجدارة واستحقاق، فيما يدخل فريق بيراميدز المصري هذا اللقاء بعد تحقيقه لبطولة دوري أبطال أفريقيا ومن ثم تجاوز المرحلة الأولى بعد فوزه على أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا بثلاثية نظيفة.وبحسب نظام البطولة، فإن الفائز سيتوج بلقب كأس القارات الثلاث «آسيا، وإفريقيا، والمحيط الهادئ»، إلى جانب التأهل للمرحلة الأخيرة التي ستقام بنظام التجمع، في العاصمة القطرية الدوحة في شهر ديسمبر القادم، ويواجه خلالها بطل الأمريكيتين على كأس التحدي، والفائز منهما يواجه بطل قارة أوروبا باريس سان جيرمان الفرنسي على كأس الإنتركونتيننتال.واستعد فريق الأهلي لهذا اللقاء جيداً بعد أن أقام معسكراً خارجياً ومن ثم حقق لقب كأس السوبر السعودي بفوز على القادسية في نصف النهائي، ومن ثم تُوج باللقب بفوز على النصر في النهائي المثير، واستهل مشواره في دوري المحترفين بالفوز ومن ثم تعادلين، ويطمح في لقاء الليلة لتحقيقه اللقب ومن ثم التأهل للمرحلة الأخيرة التي ستقام بنظام التجمع في قطر.فيما يدخل فريق بيراميدز هذا اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه على اوكلاند سيتي النيوزلندي في المرحلة الأولى وتفوقه في الدوري المصري بالفوز على الأهلي وزد إف سي، ويسعى في لقاء الليلة لتكملة مشواره بالفوز وتحقيق اللقب والتأهل للمرحلة النهائية.