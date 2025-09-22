أكد لـ«عكاظ» المهاجم الدولي السابق نايف هزازي أن اليوم الوطني الخامس والتسعين تحت شعار «عزنا بطبعنا» يعتبر ذكرى خالدة، لتوحيد وطننا الغالي، ويستحق أن نفتخر ونعتز به.وقال: «في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان تشهد بلادنا تطورا بكافة المجالات في ظل رؤية المملكة 2030، التي تسير بشكل مميز نحو تطور مختلف لبلادنا الغالية، التي تحتفل بذكرى اليوم الوطني».وأضاف: «اليوم الوطني يأتي في كل عام لنفتخر بوطننا الغالي، ففي كل عام تحقق بلادنا نجاحات كبيرة منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود».واختتم هزازي حديثه بقوله: «نحتفل في اليوم الوطني بالإنجازات الجميلة والتاريخية لبلادنا الغالية التي شرفها الله عز وجل بخدمة الدين واحتضان الحرمين الشريفين، ونتذكر الملاحم الكبرى التي صنعها أجدادنا وأكملها أحفادهم، ونعنز بوطن كل يوم يشهد التطور والنمو في مختلف الميادين العلمية والاقتصادية والثقافية والحضارية».