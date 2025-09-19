تنطلق يوم غد (السبت)، منافسات بطولة كأس الخليج للناشئين تحت 17 عاما في العاصمة القطرية الدوحة، بلقاءين، إذ يلتقي في المباراة الافتتاحية منتخبا العراق والكويت، وتليها مواجهة منتخبنا الوطني السعودي أمام نظيره البحريني.وتشهد البطولة مشاركة ثمانية منتخبات قُسّمت إلى مجموعتين، إذ تضم المجموعة الأولى منتخبات: قطر (المستضيف)، الإمارات، عُمان واليمن، فيما تضم المجموعة الثانية كلا من: العراق، الكويت، السعودية والبحرين.وتُفتتح البطولة بمباراة تجمع المنتخبين العراقي والكويتي عند السادسة مساء على استاد حمد الكبير بالنادي العربي، ضمن منافسات المجموعة الثانية، في مواجهة يطمح خلالها الفريقان إلى بداية قوية وحصد النقاط الثلاث.وتليها في تمام الثامنة مساء مباراة ثانية بين منتخبي السعودية والبحرين على استاد سحيم بن حمد بنادي قطر، في لقاء يتوقع أن يكون حافلا بالإثارة والتنافسية نظرا لرغبة كلا الطرفين في تحقيق الفوز.وتتواصل المنافسات يوم الأحد 21 سبتمبر بإقامة مباراتين ضمن المجموعة الأولى، إذ يلتقي منتخب قطر صاحب الضيافة مع نظيره اليمني على استاد حمد الكبير عند السادسة مساء، تليها مواجهة الإمارات وعُمان على استاد سحيم بن حمد عند الثامنة مساء.ومن المنتظر أن تُظهر مباريات الجولة الأولى ملامح المنافسة المبكرة، وتُعطي مؤشرا لمسار البطولة، في وقت يسعى فيه المدربون إلى اختبار أساليب لعبهم وحصد النقاط التي تُعزز حظوظهم في بلوغ الأدوار المتقدمة.