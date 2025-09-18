بعد الخسارة في أول جولتين، حقق فريق الخلود فوزه الأول في دوري روشن السعودي للمحترفين في نسخته الحالية على حساب ضيفه ضمك بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن لقاءات الجولة الثالثة «جولة عزنا بطبعنا».أحرز هدفي الخلود كل من: الأرجنتيني راميرو إنريكي (د: 11) والإنجليزي جون باكلي (81)، فيما سجل هدف ضمك الوحيد اللاعب الأرجنتيني فيلنتين فادا (من ركلة جزاء د: 23).شهد اللقاء بداية قوية من فريق الخلود صاحب الأرض والجمهور، ومن هجمة مثالية انطلق عبدالعزيز العليوه من الجهة اليسرى وراوغ المدافع عبدالقادر بدران وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس كيوين سيلفا لتصل للمهاجم راميرو إنركي الذي أودعها في المرمى كهدف أول للخلود (د: 11)، وحاول ضمك العود للقاء وتمكن من ذلك بعد أن تحصل على ركلة جزاء تقدم لها اللاعب فيلنتين فادا وسددها بنجاح كهدف أول وتعادل لضمك (د: 23)، وفي الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء تحصل الخلود على ركلة حرة مباشرة سددها جون باكلي بطريقة رائعة لتسكن شباك ضمك كهدف ثانٍ للخلود (د: 81)، لينتهي اللقاء بفوز الخلود بهدفين لهدف.وبهذه النتيجة يحقق الخلود فوزه الأول ويحصد أول ثلاث نقاط له في الدوري، وسيواجه مضيفه الشباب في الجولة القادمة، فيما تلقى ضمك الخسارة الثانية على التوالي وتجمد رصيده عند نقطة واحدة فقط من تعادل وخسارتين، ولم يذق طعم الفوز إلى الآن، وسيلاقي ضيفه الاتفاق في الجولة القادمة.