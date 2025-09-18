تنطلق (السبت) القادم، بطولة كأس الخليج تحت 17 سنة، والتي ستقام في دولة قطر في الفترة من 20 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2025، وتجتمع تحت رايتها أبرز المواهب الناشئة في منطقة الخليج العربي للتنافس على لقب البطولة، التي تقام للمرة الأولى تحت مظلة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.وأكد الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم جاسم سلطان الرميحي، على أهمية البطولة الخليجية تحت 17 سنة، منوهاً بأنها تندرج ضمن التزام اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم برعاية المواهب الكروية الناشئة والشابة في المنطقة.وأضاف الرميحي: «نتطلع إلى انطلاق البطولة الخليجية للناشئين تحت 17 سنة، والتي تعزز الإرث الذي خلّفته بطولة كأس الخليج، الحدث الرياضي الأعرق في منطقة الخليج العربي. ويسرنا الترحيب بالمشجعين لدعم النجوم الصاعدين ومؤازرة المنتخبات المشاركة».وتشهد البطولة إقامة 15 مباراة في استاد حمد الكبير واستاد سحيم بن حمد، اللذين يتميزان بسهولة الوصول والإتاحة، مما يضمن تجربة خالية من العوائق للمشجعين من ذوي الإعاقة.ويعتبر استاد حمد الكبير، بسعته البالغة 13,000 مقعد، الاستاد الرئيسي لنادي العربي القطري، فيما يعد استاد سحيم بن حمد، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 12,000 مقعد، مقراً لنادي قطر الرياضي، وكان قد استضاف مباريات خلال دورة الألعاب الآسيوية «الدوحة 2006»، إضافة إلى العديد من المباريات المهمة الأخرى خلال كأس أمم آسيا قطر 2011.وتضم الفرق المشاركة 8 منتخبات خليجية، وقد قُسِّمت هذه المنتخبات إلى مجموعتين، حيث يتصدر المنتخب القطري ممثل الدولة المضيفة المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات الإمارات وعُمان واليمن. بينما يتصدر منتخب العراق المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات السعودية والبحرين والكويت.وتنطلق البطولة في 20 سبتمبر في استاد حمد الكبير، الساعة السادسة مساءً، مع مباراة تجمع منتخبي العراق والكويت. ويستهل العنابي تحت 17 سنة مشواره في البطولة عندما يواجه نظيره اليمني في 21 سبتمبر على استاد حمد الكبير، الساعة السادسة مساءً.يشار إلى أن استضافة كأس الخليج تحت 17 سنة في قطر 2025 تأتي ضمن موسم كروي حافل في قطر، مع باقة من البطولات المقرر إقامتها في الربع الأخير من العام الحالي، بما في ذلك كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™، التي يشارك فيها المنتخب القطري ممثل الدولة المضيفة، إلى جانب منتخبي السعودية والإمارات، وتقام في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر، تليها كأس العرب FIFA قطر 2025™ في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.