ظهر النجم الهلالي ثيوهيرنانديز بمستواه الفني المعهود واستطاع تسجيل أول أهدافه مع الزعيم في شباك الدحيل القطري، ضمن مواجهات الجولة الأولى في دوري أبطال آسيا للنخبة، ونجح في منح فريقه العلامة الكاملة بعد هدف الفوز الذي سجله في شباك الحارس صلاح زكريا، من تسديدة عند الدقيقة 67 في الشوط الثاني من القمة الكروية الخليجية في البطولة الآسيوية.ولم يتوقف قطار الظهير الأيسر الفرنسي ثيوهيرنانديز عند هذا الحد، بل حصد على جائزة رجل المباراة التي استحقها بكل جدارة بعد الأداء الفني الكبير الذي قدمه في المباراة.