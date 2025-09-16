فاز أرسنال الإنجليزي على مضيفه أتلتيك بلباو الإسباني بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ملعب «سان ماميس» بمدينة بلباو الإسبانية، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وسجل لأرسنال البديلان البرازيلي غابرييل مارتنيلي (د:72)، والبلجيكي ليوناردو تروسارد (د:87)، ليحصد أرسنال أول ثلاث نقاط في البطولة، فيما بقي أتلتيك بلباو دون نقاط.شهد اللقاء سيطرة مبكرة لأرسنال ولكنه لم يتمكن من هز الشباك إلى أن أقدم مدربه ميكيل أرتيتا على الزج بالثنائي غابرييل مارتنيلي وليوناردو تروسارد ليحرز هدفي الفوز عن طريقهما، فقد جاء الهدف الأول بعد أن أرسل تروسارد تمريرة بينية إلى مارتينيلي، لتضعه وجهاً لوجه مع سيمون، الذي كاد يتصدى لتسديدة البرازيلي، لكن الكرة لامست يده واستقرت داخل الشباك هدفاً أول لأرسنال (د:72).وبعد مرور تسع دقائق تبادل الثنائي الأدوار إذ صنع مارتينيلي لزميله تروسارد بعد أن مرر له الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها تروسارد بقوة في المرمى هدفاً ثانياً لأرسنال (د:87)، لينتهي اللقاء بفوز أرسنال بهدفين دون مقابل.وبهذه النتيجة يحصد الفريق الإنجليزي أول ثلاث نقاط له وسيلاقي في الجولة القادمة ضيفه فريق أولمبياكوس اليوناني الأربعاء، الأول من أكتوبر، فيما بقي أتلتيك بلباو دون نقاط وسيواجه في اليوم ذاته مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني.