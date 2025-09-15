يواصل الهولندي ستيفن بيرغوين مسلسل هز شباك الخصوم لهذا الموسم، وتمكن من اقتحام قائمة سجلات الهدافين الاتحاديين في البطولات الآسيوية مساء اليوم (الإثنين)، بعدما وقّع على الهدف الأول لفريقه في شباك الوحدة الإماراتي، رغم خسارة الاتحاد في افتتاحية لقاءاته في دوري أبطال آسيا للنخبة.ففي الدقيقة 21 من عمر المباراة، أطلق بيرغوين تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لم يرها الحارس زايد الحمادي إلا وهي تسكن شباكه معلناً بها أول أهداف الاتحاد، ويعد الهدف الأول للنجم بيرغوين في دوري أبطال آسيا للنخبة، وأول هدف للاعب هولندي بقميص الاتحاد في البطولات الآسيوية، كما يُعد هذا الهدف الخامس لبيرغوين هذا الموسم من 4 لقاءات خاضها الفريق.وبيرغوين الوحيد الذي لم يغب تهديفياً في الاتحاد هذا الموسم في جميع اللقاءات السابقة، وهي كأس السوبر السعودي أمام النصر، ودوري روشن السعودي أمام الأخدود وأمام الفتح (هدفين)، ودوري أبطال آسيا أمام الوحدة الإماراتي.وجاء هدف بيرغوين ليكسر صيام الاتحاد التهديفي الذي استمر مباراتين متتاليتين في آسيا، خلال مشاركته في النسخة قبل الماضية.وبحسب ما ذكرته شبكة «أوبتا» لإحصاءات كرة القدم، فإن الاتحاد تجنّب سيناريو سلبياً لم يعرفه من قبل، إذ لم يسبق أن فشل في التسجيل في 3 مباريات متتالية بدوري الأبطال.وتعود آخر مرة فشل فيها الاتحاد في التسجيل بمباراة افتتاحية من البطولة إلى نسخة 2014، حين عجز أمام تراكتور الإيراني، ليتمكن أخيراً من تفادي ذلك السيناريو بهدف بيرغوين.