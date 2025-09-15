تعثر ممثل الوطن (الاتحاد) بالخسارة من مضيّفه بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد آل نهيان ضمن لقاءات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.شهد اللقاء تقدم الاتحاد أولاً بالنتيجة عن طريق ستيفن بيرغوين (د:21)، قبل أن يرد الوحدة بهدفين خلال الشوط الثاني عن طريق كايو كانيدو (د:62) ولوكاس بيمنتا (د:90+8)، وأكمل الاتحاد المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع مهند الشنقيطي في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.شهد اللقاء بداية قوية من الفريقين ومن أول محاولة اتحادية على مرمى منافسه نجح في هزّ الشباك بطريقة مميزة، إثر تسديدة صاروخية من خارج الصندوق عن طريق الهولندي ستيفن بيرغوين استقرت على يمين الحارس زايد الحمادي في المرمى (د:21).وتغيرت مجريات اللقاء بعد أن تلقى لاعب الاتحاد مهند الشنقيطي البطاقة الحمراء إثر تدخله الخشن على قدم فاكوندو كروسبزكي في وسط الملعب، بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (د:37).وفي الشوط الثاني ضغط الوحدة الإماراتي وتمكن من تسجيل هدف التعادل بعد أن مرر تاديتش كرة أرضية إلى خريبين على الجانب الأيمن للمنطقة، قبل أن يحوّلها الأخير إلى كايو كانيدو الذي سددها بدوره زاحفة بقدمه اليمنى نحو أسفل الزاوية اليسرى داخل شباك الحارس رايكوفيتش (د:62).وكاد الاتحاد يتقدم مجدداً بعد أن سدد البديل عبدالرحمن العبود كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في أعلى الزاوية اليمنى، لكن الحارس الحمادي تمكن من الإمساك بالكرة (د:87)، وفي اللحظات الأخيرة من زمن الوقت المحتسب بدل الضائع للقاء نجح الفريق الإماراتي في خطف هدف الفوز الثمين، إثر كرة عرضية عكسها تاديتش من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، حوّلها المدافع علاء الدين زوهر برأسه نحو المرمى، تصدى لها الحارس ببراعة، قبل أن يتابع لوكاس بيمينتا الكرة مباشرة داخل الشباك (د:90+8)، لتنتهي مجريات هذه المباراة بفوزٍ مُثير للوحدة بهدفين مقابل هدف للاتحاد.