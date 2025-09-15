أكد لاعب الهلال التركي يوسف أكتشيشيك، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الدحيل في افتتاح مشوار دوري أبطال آسيا، أنه يدرك قيمة الهلال كفريق كبير عالمي، مشدداً على ضرورة استغلال الإمكانات كافة لتحقيق الفوز. وقال أكتشيشيك: «هذه أول مباراة لي في دوري الأبطال، وأنا أعرف أن الهلال فريق كبير له قيمته على مستوى العالم، ويجب أن نستغل كل إمكاناتنا للإعداد لهذه المباراة والخروج بالنقاط الثلاث».وعن استقراره في الرياض، أوضح أكتشيشيك: «أنا حالياً أقيم في فندق، وبعد 3 أيام سأنتقل إلى المنزل، وسأرى حينها إذا كان بالإمكان حضور المعد البدني الشخصي الذي كان معي في تركيا».