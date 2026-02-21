انتهى عقد الفنان المصري محمد رمضان مع مجموعة روتانا للموسيقى رسمياً منذ 6 أشهر، دون أن يتم تجديده حتى الآن أو يوقع أي اتفاق جديد معها.

توقعات بالخطوة القادمة

ومنذ انتهاء العقد، لم يوقع رمضان أي اتفاق جديد مع الشركة، ما يترك المجال مفتوحاً لتكهنات حول توجهاته الفنية القادمة وخططه المستقبلية في مجال الغناء والإنتاج الموسيقي.

أحدث أعمال محمد رمضان الغنائية

يشار إلى أن محمد رمضان طرح سابقاً أغنية جديدة تحمل اسم «صح صح»، بمشاركة لارا ترمب زوجة نجل الرئيس الأمريكي إريك دونالد ترمب، وذلك عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، ولاقت الأغنية والكليب صدى واسعاً مع الجمهور.

أعمال منتظرة لمحمد رمضان

وعلى جانب آخر، ينتظر محمد رمضان عرض فيلمه الجديد «أسد» في دور العرض السينمائية بمصر والوطن العربي، حيث يجمعه للمرة الأولى مع المخرج محمد دياب، ومن تأليف شيرين دياب، ويشاركه بالعمل كل من: اللبنانية رزان جمال، وعلي قاسم، وماجد الكدواني، والسودانية إسلام مبارك، وأحمد داش، والفلسطيني كامل الباشا، وآخرون.