أكد مدرب الهلال سيموني إنزاغي، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الدحيل، أن قرار اختيار البديل للمدافع كوليبالي، الموقوف آسيوياً عقب طرده في نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام الأهلي، لم يُحسم بعد. وقال إنزاغي في رده على سؤال «عكاظ»: «حتى الآن لم أحدد من سيشارك في خط الدفاع، سواء يوسف أو البليهي أو لاجامي بديلاً عن كوليبالي، والقرار سأتخذه بعد مران اليوم استعداداً لمواجهة الدحيل».وأضاف إنزاغي أن الإعداد للمباراة يعد في غاية الأهمية كونها الأولى في البطولة، مشيراً إلى أن الدحيل فريق منظم ويمتلك عناصر مميزة. وتابع: «مران اليوم مهم بالنسبة لي، لأرى مدى استشفاء اللاعبين وجاهزيتهم، وربما يشارك في المباراة بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات السابقة. من الضروري أن نكون في أفضل جاهزية في البدايات، لذلك نحرص أنا وجهازي الفني على مراقبة اللاعبين لمعرفة من يحتاج منهم للراحة، ونحن نولي أهمية كبيرة لمباريات دوري أبطال آسيا للنخبة».وعن رحيل اللاعب لودي، أوضح إنزاغي: «كان من المؤسف مغادرته، فقد قدم معنا مستويات جيدة في مونديال الأندية، وكنا سنستعين بخدماته في دوري الأبطال، لكنه اختار ما يراه مناسباً، وفي النهاية القرار يعود له».