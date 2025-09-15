نصّبت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس الاتحاد بالتزكية، لدورة جديدة (2025-2029)، وذلك في اجتماعها الـ28 الذي عقد اليوم (الإثنين)، في العاصمة السعودية الرياض.وزكت الجمعية العمومية كلاً من الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني والشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة والمهندس هاني أبو ريده وفوزي لقجع وهاشم حيدر وعبدالله الجنيبي وأحمد يحيى والدكتور معتصم جعفر لعضوية مجلس الاتحاد، إضافة إلى عضوية دولة فلسطين، للفريق جبريل الرجوب، وعضوية المعهد النسائي سمر نصار.ورحب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في مستهل كلمته بالجمعية العمومية للاتحاد العربي بممثلي الجمعية، وقال: «أرحب بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، وأشكر لكم حضوركم ومشاركتكم في أعمال الاجتماع الثامن والعشرين للجمعية العمومية للاتحاد العربي، سائلاً الله سبحانه أن يوفقنا جميعاً لتحقيق تطلعات محبي رياضة كرة القدم العربية».وأعرب عن خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما تقدمه المملكة العربية السعودية من دعم مستمر للاتحاد وبرامجه وأنشطته، انطلاقاً من حرصهما على دعم الرياضة العربية، وتعزيز قدرات الرياضيين بشكل عام، وكرة القدم بصورة خاصة، مضيفاً: نسعد اليوم ببدء دورة انتخابية جديدة، نتطلع من خلالها للعمل نحو تحقيق طموحات كل الرياضيين العرب، وتعزيز برامج هذا الاتحاد والنهوض بها في الوقت الذي نحتفل فيه جميعاً بمرور خمسين عاماً على تأسيسه، مثمنين لكل من عملوا في هذا الاتحاد من رؤساء ومسؤولين وقيادات كان لهم عظيم الأثر في مسيرة الاتحاد ومساهمته في حضور وتميز الكرة العربية.وهنا الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الأشقاء في المملكة المغربية بالفوز بشرف استضافة كأس العالم 2030 إلى جانب البرتغال وإسبانيا، متمنياً التوفيق لهم في هذه النسخة، وأضاف: «أعبّر عن فخري واعتزازي الكبيرين بفوز بلادي المملكة العربية السعودية باستضافة كأس العالم 2034، ونؤكد للعالم ولعشاق كرة القدم أنهم سيعيشون تجربة فريدة ونوعية في هذه النسخة بإذن الله تعالى»، متمنياً كذلك التوفيق للأشقاء في دولة قطر في استضافة وتنظيم كأس العرب فيفا للمنتخبات 2025.وقال رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم: «نجتمع اليوم في ظل ظروف وتطورات مؤلمة لا تخفى على أحد، طالت الشباب والرياضيين وألحقت بهم الأذى في قطاع غزة بدولة فلسطين الشقيقة، وما تبع ذلك من تدمير للبنية التحتية والمباني والممتلكات، ومن ضمنها المنشآت والملاعب الرياضية، وهو ما يُعطل المسيرة الرياضية الفلسطينية، وهنا أتقدم باسمي وباسمكم جميعاً، بخالص العزاء والمواساة للشعب الفلسطيني الشقيق، ولذوي الضحايا والمصابين كافة، ومنهم منسوبو كرة القدم الفلسطينية، ونسأل المولى سبحانه الرحمة والمغفرة لهم جميعاً، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وإنني على ثقة بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيبذل مزيداً من الجهود لدعم الاتحاد الفلسطيني وتذليل كافة الصعاب، لتتمكن منتخباته وأنديته من أداء رسالتها الرياضية وتحقيق أهدافها الوطنية، كما أعرب باسمكم جميعاً عن تضامننا مع الأشقاء في دولة قطر حيال ما تعرضت له من اعتداء سافر».وأضاف قائلاً: «نتطلع لنجاح المنتخبات العربية ووصولها إلى نهائيات كأس العالم 2026، إذ سعدنا بتأهل منتخبات الأردن والمغرب وتونس، ونبارك لها هذا الوصول، ونتمنى لبقية المنتخبات العربية التوفيق في المرحلة القادمة».من جانب آخر، شهد رئيس مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مراسم توقيع اتفاقيات استضافة مسابقات الاتحاد العربي مع اتحادات مصر والعراق والإمارات وليبيا ولبنان وموريتانيا، إضافة إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي وقعها الأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاءالله السلمي مع أمناء الاتحادات، فيما تم توقيع اتفاقية الاتحاد العربي مع شركة تيمبو لتأمين أطقم حكام مسابقات الاتحاد العربي وإطلاق الكره الرسمية لها، وأيضاً التوقيع مع شركة ذا برو للتسويق الرياضي لتسويق حقوق رعايات مسابقات الاتحاد.وكان مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم قد سبق الجمعية، بعقد اجتماعه الـ79، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، واعتمد فيه تقارير الأمانة العامة الإدارية والمالية، ومن ثم عقد الاجتماع الـ80 للمجلس الجديد، إذ تم اختيار نائبي رئيس الاتحاد، النائب الأول المهندس هاني أبو ريده والنائب الثاني الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وقدم الأمير عبدالعزيز بن تركي التهنئة لأعضاء المجلس الذين تمت تزكيتهم من قبل الجمعية العمومية، كما وافق المجلس على اختيار رئيس مجلس الاتحاد، ورئيس الاتحاد الجزائري وعضو مجلس الاتحاد العربي وليد صادي.واطلع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بحضور نائبي رئيس الاتحاد، النائب الأول المهندس هاني أبو ريده والنائب الثاني الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وأعضاء مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم وممثلي الجمعية العمومية، على المعرض التاريخي المصاحب لاجتماعات الجمعية العمومية، الذي أقامته الأمانة العامة للاتحاد العربي احتفاءً بمرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد.انفوجرافيكأبرز الأحداث الكروية للدول العربية- استضافة المغرب مع إسبانيا والبرتغال كأس العالم 2030- استضافة المملكة العربية السعودية كأس العالم 2034- استضافة قطر كأس العرب فيفا 2025