مقتل لاعب «الهلال» الفلسطيني مع 14 من أفراد أسرته في قصف إسرائيلي

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن اللاعب في نادي الهلال الرياضي، محمد رامز سلطان، قتل في غارات إسرائيلية مع 14 فردا من عائلته.

وكتب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في حسابه على فيسبوك: «استشهاد الطفل محمد رامز السلطان، لاعب نادي الهلال الرياضي، و14 من أفراد عائلته في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم بقطاع غزة».

وأوضح أن اللاعب الطفل محمد رامز السلطان قتل مع 14 من أفراد عائلته، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم، يوم الجمعة، في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة.

وأوضح الاتحاد الفلسطيني للكرة أن محمد السلطان لحق بزميله في نادي الهلال مالك أبو العمرين الذي قتل بنيران الجيش الإسرائيلي أثناء انتظاره الحصول على المساعدات الإنسانية في شمال قطاع غزة.

وأشار إلى أن «الرياضة الفلسطينية تدفع ثمن العدوان المستمر على القطاع، حيث لم يسلم الأطفال والرياضيون».