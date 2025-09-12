بعد صلاح.. مصري جديد يظهر في تدريبات ليفربول

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، أمس (الأربعاء)، الظهور الأول للاعب المصري الشاب كريم أحمد.

وجاء تصعيد كريم أحمد إلى تدريبات الفريق الأول في ظل غياب عدد من نجوم الفريق بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي، وفي مقدمتهم النجم المصري محمد صلاح.

وكان ليفربول قد أعلن في يوليو الماضي عن توقيع عقد احترافي مع كريم أحمد، ليصبح ثاني لاعب مصري يرتدي قميص «الريدز»، بعد قائد منتخب مصر ونجم الفريق محمد صلاح، الذي يُعد أحد أبرز الهدافين في تاريخ النادي.

ويبلغ كريم أحمد من العمر 18 عاماً، وقد انضم إلى أكاديمية ليفربول منذ أن كان في السادسة، حيث لفت الأنظار سريعاً بفضل موهبته اللافتة.

وفي أول مشاركة له مع فريق تحت 18 عاماً في ديسمبر 2022، سجل هدفاً خلال مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب أمام بورنموث.

وواصل لاعب الوسط المصري الشاب تألقه في الموسم الماضي، مسجلاً 7 أهداف و5 تمريرات حاسمة مع فريق تحت 18 عاماً، كما شارك في دوري أبطال أوروبا للشباب أمام فريقي بولونيا ولايبزيغ.