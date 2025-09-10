هنأ رئيس مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل لاعبي المنتخب الوطني تحت 19 عاما والجهازين الفني والإداري، بالفوز بلقب كأس الخليج تحت 20 عاما في نسختها الأولى، التي اختتمت اليوم بمدينة أبها، حيث شهد نهائي البطولة فوز المنتخب الوطني على شقيقه اليمني بنتيجة 3-1.وأكد المسحل أن مسيرة المنجزات للمنتخبات الوطنية هي تتويج لدعم القيادة الرشيدة - حفظها الله- واهتمام ومتابعة وزير الرياضة وتأكيد على جودة المواهب الكروية السعودية والاهتمام الإيجابي من الأندية، إضافة إلى المسار المتصاعد لنتائج الخطط الإستراتيجية التي تم وضعها لمنتخبات الفئات السنية من قبل الإدارة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم والإدارات المساندة.وقدّم المسحل شكره وتقديره لأمير منطقة عسير، ولنائبه على تشريفه المباراة النهائية للبطولة وتتويج لاعبي المنتخب الوطني بالكأس، ولاعبي المنتخب اليمني بالمركز الثاني، موجها الشكر كذلك لمساعد وزير الرياضة على التهنئة بالنجاح التنظيمي للبطولة وظهورها بشكل متميز بجانب المستويات الفنية القوية التي ظهرت فيها المنتخبات الخليجية، بحانب الحضور الجماهيري الداعم للمنتخب الوطني البطل.واختتم رئيس الاتحاد السعودي بالتأكيد على أن الظهور الفني القوي للمنتخب الوطني تحت 19 عاما والتتويج بلقب بطولة تنافسية خليجية للاعبين تحت 20 عاما، يظهر العزيمة والموهبة والحافزية المعنوية والبدنية للاعب السعودي، وهو ما يعزز صناعة المكانة المستقبلية الرائعة للاعبين إذ يواصلون البناء الفني وفق الإستراتيجية المعدة للمنتخبات والاستحقاقات المختلفة لخدمة كرة القدم السعودية والإسهام بمنجزاتها.