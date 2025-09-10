أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسمياً عن مواعيد وأماكن إقامة أولى مواجهات كأس القارات للأندية FIFA 2025 إذ ستقام المباراة الأولى يوم 14 سبتمبر 2025 القادم.وأكد «فيفا» عبر بيان رسمي أصدره اليوم الأربعاء تاريخ ومكان إجراء أول مباراتين ضِمن بطولة كأس القارات للأندية FIFA 2025™، النسخة الثانية من المسابقة الدولية الجديدة التي يُشارك فيها سنوياً أبطال الاتحادات القارية الستة سعياً للتويج على العرش العالمي، حيث إن المواجهة الأولى ستجمع بين نادي بيراميدز المصري وضيفه أوكلاند سيتي الينوزلندي يوم الأحد القادم، وسيواجه الفائز منهما ممثل الوطن فريق الأهلي في جدة يوم الثلاثاء 23 سبتمبر والذي يصادف اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية وذلك لتحديد بطل كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ FIFA.كما ستجري ثلاث مباريات أخرى - بما فيها نهائي كأس القارات للأندية 2025 FIFA™ - خلال شهر ديسمبر 2025م.فكما كان الحال في البطولة الافتتاحية التي جرت أحداثها أواخر عام 2024، ستُقام نسخة 2025 بنظام مُعدَّل يُتيح للأندية التي تتبارى في المرحلة الافتتاحية إمكانية التنافس على لقب كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ FIFA على أرضها؛ مما يمنح هذه الفرق الفرصة لخوض منافسة من منافسات FIFA بملعبها وأمام جماهيرها.هذا ويُعتمَد نظام التناوب سنوياً بين الاتحادين الآسيوي والأفريقي لكرة القدم لتحديد الفريق المضيف في مواجهة كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ FIFA، وذلك لمنح الأندية فرصة استضافة مباريات تنافسية في كرة القدم الدولية، مما يتيح لمزيد من الجماهير إمكانية رؤية أنديتهم في إحدى بطولات FIFA أكثر من أي وقت مضى.هذا وستجمع المباراة الإقصائية لكأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ FIFA (المباراة 1) بين نادي بيراميدز، الفائز بدوري أبطال أفريقيا 2024-2025، ونادي أوكلاند سيتي، الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا 2025، حيث ستقام المواجهة يوم الأحد 14 سبتمبر 2025 في ستاد 30 يونيو بالعاصمة المصرية القاهرة.وسيلتقي الفائز بينهما بالنادي الأهلي السعودي، المتوَّج بدوري أبطال آسيا 2024-2025، حيث ستقام المواجهة (المباراة 2) بمدينة جدة بتاريخ 23 سبتمبر 2025 في تمام الساعة التاسعة ليلاً بالتوقيت المحلي، علماً أن الفائز سيُتوج بكأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ FIFA كما سيحجز مقعده في الدور التالي.هذا وسيتأهل بطل أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ إلى المرحلة التالية من مباريات البطولة، والتي تبدأ بموقعة ديربي الأمريكتين FIFA (المباراة 3) المقررة يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، والتي ستدور رحاها بين كروز أزول المكسيكي، الفائز بنسخة 2025 من مسابقة كأس أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وبطل أمريكا الجنوبية لهذا العام - والذي ستتحدد هويته يوم 29 نوفمبر 2025، تاريخ إجراء نهائي مسابقة كوبا لبيرتادوريس.هذا وسيشهد يوم السبت 13 ديسمبر 2025 إجراء مواجهة بين الفائزين في المباراتين 2 و3 للتنافس على كأس التحدي FIFA (المباراة 4) وحجز بطاقة التأهل للنهائي.أما الفائز في المباراة 4، فسيواجه نادي باريس سان جيرمان، الفائز بدوري أبطال أوروبا 2024-2025، وذلك يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 في نهائي كأس القارات للأندية FIFA 2025™ (المباراة 5)، وسيتم الإعلان عن مكان تنظيم المباريات 3 و4 و5 في وقت لاحق.