برشلونة يواجه فالنسيا على ملعب «يوهان كرويف»

أعلن نادي برشلونة، اليوم (الثلاثاء) أن مباراته القادمة ضد فالنسيا، المقررة الأحد القادم في مسابقة الدوري الإسباني، ستُقام على ملعب «يوهان كرويف».

سبب تغيير الملعب

يأتي ذلك بسبب تأخر حصول النادي الكتالوني على التصاريح اللازمة لافتتاح ملعبه الرسمي «سبوتيفاي كامب نو».

وقال النادي في بيان: «يعلن نادي برشلونة أن المباراة المقررة في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، يوم الأحد 14 سبتمبر ضد نادي فالنسيا، ستُقام على ملعب يوهان كرويف، بعد تعثر إقامتها على ملعب سبوتيفاي كامب نو».

وأضاف: «يعمل النادي جاهداً للحصول على التصاريح الإدارية اللازمة لافتتاح ملعب سبوتيفاي كامب نو خلال الأسابيع القادمة».

وختم البيان: «يتقدم نادي برشلونة لكرة القدم بالشكر لأعضائه ومشجعيه على تفهمهم ودعمهم خلال هذه العملية المعقدة، وسيقدم النادي المزيد من التفاصيل قريباً بشأن تنظيم المباراة وإجراءات بيع التذاكر».