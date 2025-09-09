أعلنت رابطة دوري كرة القدم الأمريكية عن قرارات تأديبية تتعلق بالأحداث التي وقعت بين فريق سياتل ساوندرز وفريق إنتر ميامي في نهائي كأس الرابطتين الأمريكية - المكسيكية.ورغم أن اللجنة المنظمة للبطولة قد أصدرت قراراً بإيقاف لويس سواريز 6 لقاءات في النسخة القادمة إلا أن رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم أصدرت عقوبة جديدة عليه وأيضاً عقوبتين إضافتين تجاه فريق سياتل ساوندرز وجاءت القرارات الثلاثة كالتالي:إيقاف الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم إنتر ميامي ثلاث مباريات في الموسم العادي لرابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، وسيقضي سواريز عقوبة الإيقاف عن ثلاث مباريات في 13 سبتمبر ضد شارلوت، و16 سبتمبر ضد سياتل ساوندرز، و20 سبتمبر ضد دي سي يونايتد.وتم إيقاف لويس سواريز على خلفية بصقه على أحد مسؤولي فريق سياتل ساوندرز، وكان اللاعب سواريز قد اشتهر بأنه يمارس هواية العض تجاه اللاعبين وتم إيقافه أكثر من مرة.فيما جاء القرار الثاني بسحب امتيازات الاعتماد الخاصة بستيفن لينهارت (موظف في نادي سياتل ساوندرز) للفترة المتبقية من الموسم العادي 2025 لدوري كرة القدم الأمريكي (MLS) ومباريات ما بعد الموسم، ولن يُسمح له بالتواجد إلا في المناطق العامة المخصصة للجمهور خلال مباريات نادي سياتل ساوندرز على أرضه، ولن يُسمح له بالتواجد على أرض الملعب أو بالقرب منه، ولا في غرف تغيير الملابس أو حولها، أو في النفق، وسيتم إعادة النظر في امتيازات دخوله قبل موسم 2026 لدوري كرة القدم الأمريكي (MLS).وأخيراً تم تغريم نادي سياتل ساوندرز بمبلغ لم يُكشف عنه بسبب إساءة استخدام الاعتمادات.