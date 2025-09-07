حقق منتخب جورجيا فوزه الأول في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2026 بعد تفوقه على ضيفه منتخب بلغاريا بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد بوريس بيشادزي دينامو ارينا بمدينة تبليسي ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.وساهم نجم باريس سان جيرمان، خفيتشا كفاراتسخيليا في فوز منتخب بلاده جورجيا بإحرازه الهدف الأول، ورغم خسارة جورجيا في الجولة الأولى من تركيا بثلاثة أهداف لهدفين، لكن في لقاء اليوم (الأحد) أمام بلغاريا تمكن منتخب جورجيا من تحقيق انتصار قوي، وافتتح التسجيل في الدقيقة 30 عبر كفاراتسخيليا، ثم أضاف زميله نيكا جاجنيدزه الهدف الثاني لجورجيا (د:44).وفي الشوط الثاني، أضاف اللاعب جورج ميكاوتادزه الهدف الثالث (د:65)، لينال منتخب جورجيا أول ثلاث نقاط ويحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن تركيا في مجموعة تبدو إسبانيا فيها الأكثر حظاً لنيل بطاقة التأهل المباشر إلى النهائيات.الجدير بالذكر أنه تم توزيع المنتخبات الأوروبية إلى 12 مجموعة وسيتأهل أبطال المجموعات مباشرةً إلى كأس العالم المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى، فيما تُحسم البطاقات الأربع الأخرى عبر ملحق قاري من أربع مجموعات.