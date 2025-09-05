ملياردير يوصي بثروته الهائلة لنيمار!

في واقعة غير مألوفة أثارت ضجة واسعة في البرازيل، أعلن رجل أعمال برازيلي يبلغ من العمر 31 عاماً من ولاية ريو غراندي دو سول، توريث كامل ثروته والبالغة قيمتها مليار دولار أمريكي، لنجم كرة القدم البرازيلي نيمار جونيور، لاعب نادي سانتوس والمنتخب البرازيلي. ووفقاً للتقارير الإعلامية جرى تسجيل الوصية لدى كاتب عدل في شهر يونيو الماضي، رغم أن قرار تحويل الثروة يعود إلى عام 2023.

وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية بأن نيمار، البالغ من العمر 33 عاماً، قد حصل على مبلغ ضخم يقدر 846 مليون جنيه إسترليني من رجل برازيلي البالغ من العمر 31 عاماً. وبحسب تقارير إعلامية، أن رجل الأعمال اختار إهداء أمواله إلى نيمار لأنه «يشعر معه بتعاطف شخصي»، ويُقال إنه معجب بالروابط العائلية الوثيقة لنيمار، وخاصةً علاقة اللاعب بوالده، التي «تُذكره بوالده الراحل». لم يُعلق نيمار علناً على التقارير المتعلقة بالثروة، لكن الوصية قد تكون عرضة لتعقيدات قانونية حتى في حال الموافقة عليها. ويلعب نيمار حالياً مع سانتوس البرازيلي، فريق طفولته، إذ سجل ثلاثة أهداف في 14 مباراة خلال النصف الثاني من موسم 2024 - 2025.