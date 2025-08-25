رابع عظماء البريميرليغ.. صلاح يطارد إنجازاً أمام نيوكاسل

يستهدف النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، إضافة رقم جديد إلى سجلاته القياسية في الدوري الإنجليزي، عندما يحل فريقه ضيفاً على نيوكاسل يونايتد اليوم (الإثنين) على ملعب «سانت جيمس بارك»، ضمن منافسات الجولة الثانية.

ويمتلك صلاح 187 هدفاً في الدوري الإنجليزي، وإذا نجح في هز شباك نيوكاسل في لقاء الليلة سينفرد بالمركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة، ولا يتفوق عليه حينها سوى آلان شيرر (260 هدفاً)، وهاري كين (213)، وواين روني (208)، وفقاً للموقع الرسمي لنادي ليفربول.

وشارك صلاح بشكل مباشر في 18 هدفاً أمام نيوكاسل في البريميرليغ (10 أهداف و8 تمريرات حاسمة).

كما قدّم تمريرة حاسمة واحدة على الأقل في كل من مبارياته الست الأخيرة ضد «المكابايس»، وهو اللاعب الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز أمام نادٍ واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.